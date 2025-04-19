В Германии два человека получили ранения в результате нападения с ножом возле супермаркета

В немецком городе Рохлиц, что в федеральной земле Саксония, произошло нападение с ножом возле одного из супермаркетов, в результате которого два человека были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно заявлению полиции, подозреваемый находился рядом с входом, а затем напал из засады на 59-летнюю женщину, которая выходила из супермаркета, и ударил ее ножом.

На помощь женщине выбежал 18-летний работник соседнего магазина, который также был ранен нападавшим.

Преступника удерживали прохожие, пока на место происшествия не прибыла полиция.

Подозреваемый оказал яростное сопротивление во время задержания и набросился на полицейских.

Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Их состояние не угрожает жизни.

Подозреваемому ранее было запрещено посещать супермаркет.

Полиция начала расследование нападения, а предполагаемый преступник находится под стражей.

Напомним, в феврале вблизи Парижа полицейские застрелили мужчину, который набросился на них с ножами.

Перед тем швейцарская полиция арестовала 28-летнего австралийца, которого подозревают в нанесении ножевых ранений 41-летнему мужчине в магазине в центре Цюриха.