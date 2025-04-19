ЗМІ: Румунія зацікавилась купівлею порту у Молдові з виходом до Чорного моря

Румунська держкомпанія "Адміністрація морських портів" Констанци, яка управляє всіма румунськими портами в Чорному морі, зацікавлена у придбанні компанії Danube Logistics – оператора й орендаря Міжнародного порту Джурджулешти, яку вирішив продати Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомило румунське видання economedia.ro, пише "Європейська правда".

Як зазначено, румунська держкомпанія вже оголосила тендер, щоб вибрати консультанта, який допоможе з купівлею.

Адміністрація морських портів Констанци при Міністерстві транспорту Румунії оголосила тендер на два мільйони румунських леїв (460 тисяч доларів) на надання консалтингових послуг при купівлі Danube Logistics.

"З огляду на складність угоди та її стратегічну важливість, спочатку необхідно провести аналіз документів від продавця, підготувати фінансовий, податковий, комерційний, операційний та юридичний звіти за підсумками перевірки Danube Logistics, оцінити компанію та її активи, підготувати пропозицію про купівлю та надати допомогу під час підписання договору й укладення угоди", – перелічує видання вимоги Адміністрації морських портів Констанци до переможця тендера.

Контракт укладуть на шість тижнів, протягом яких румунська сторона хоче отримати повний звіт про придбані активи.

14 квітня ЄБРР оголосив тендер для пошуку нового інвестора для Міжнародного порту Джурджулешти.

У банку наголосили, що тендер відбувається в повній координації з урядом Молдови, включно з питаннями майбутньої правової та комерційної структури порту.

Джурджулештський портовий комплекс – єдиний порт у Молдові, що має прямий вихід до міжнародних водних шляхів і Чорного моря.

До складу комплексу входять Джурджулештський вільний міжнародний порт, керований компанією Danube Logistics, власником якої є Європейський банк реконструкції та розвитку, і Джурджулештський вантажопасажирський порт, керований державним підприємством Portul Fluvial Ungheni.

Порт Джурджулешти – єдиний у Молдові що має технічну можливість приймати морські кораблі – був побудуваний завдяки тому, що у 1990-х роках Україна передала Молдові кількасот метрів дунайського узбережжя.

У лютому стало відомо, що Угорщина почала будівництво власного порту в італійському місті Трієст на Адріатичному морі.