СМИ: Румыния заинтересовалась покупкой порта в Молдове с выходом к Черному морю

Румынская госкомпания "Администрация морских портов" Констанцы, которая управляет всеми румынскими портами в Черном море, заинтересована в приобретении компании Danube Logistics – оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты, которую решил продать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщило румынское издание economedia.ro, пишет "Европейская правда".

Как указано, румынская госкомпания уже объявила тендер, чтобы выбрать консультанта, который поможет с покупкой.

Администрация морских портов Констанцы при Министерстве транспорта Румынии объявила тендер на два миллиона румынских леев (460 тысяч долларов) на оказание консалтинговых услуг при покупке Danube Logistics.

"Учитывая сложность сделки и ее стратегическую важность, сначала необходимо провести анализ документов от продавца, подготовить финансовый, налоговый, коммерческий, операционный и юридический отчеты по итогам проверки Danube Logistics, оценить компанию и ее активы, подготовить предложение о покупке и оказать помощь при подписании договора и заключении сделки", – перечисляет издание требования Администрации морских портов Констанцы к победителю тендера.

Контракт заключат на шесть недель, в течение которых румынская сторона хочет получить полный отчет о приобретенных активах.

14 апреля ЕБРР объявил тендер для поиска нового инвестора для Международного порта Джурджулешты.

В банке отметили, что тендер проходит в полной координации с правительством Молдовы, включая вопросы будущей правовой и коммерческой структуры порта.

Джурджулештский портовый комплекс – единственный порт в Молдове, имеющий прямой выход к международным водным путям и Черному морю.

В состав комплекса входят Джурджулештский свободный международный порт, управляемый компанией Danube Logistics, владельцем которой является Европейский банк реконструкции и развития, и Джурджулештский грузопассажирский порт, управляемый государственным предприятием Portul Fluvial Ungheni.

Порт Джурджулешты – единственный в Молдове, имеющий техническую возможность принимать морские корабли – был построен благодаря тому, что в 1990-х годах Украина передала Молдове несколько метров дунайского побережья.

В феврале стало известно, что Венгрия начала строительство собственного порта в итальянском городе Триест на Адриатическом море.