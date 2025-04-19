У Румунії за два дні оголосили кілька попереджень через ведмедів, що наближались до людей

У Румунії за останні два дні оголосили вже три попередження для місцевих мешканців через ведмедів, які наблизились до людних місць.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У п’ятницю і суботу в окремих районах Румунії оголосили попередження через ведмедів, яких помітили поруч з населеними пунктами або туристичними стежками.

Зокрема, мешканців і туристів попередили про присутність ведмедиці з ведмежатами поблизу села Фаркаша, що на півночі країни у румунських Карпатах.

У п’ятницю оголосили схожі попередження для ще двох місцин південніше того району – ведмедя помітили біля гірського прихистку для туристів, а також біля маркованого туристичного маршруту у горах.

Загалом у квітні оголошували вже чотири "ведмежих" попередження, а за минулий рік таких було 63.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.

У липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки.

Зараз уряд готує нові зміни до законодавства, щоб спростити процедуру рішень щодо ведмедів, які становлять загрозу для людей.