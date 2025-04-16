У партії Шольца закликали майбутніх коаліційних партнерів до спільного рішення щодо Taurus

У дебатах навколо постачання крилатих ракет Taurus в Україну генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш закликав коаліційний уряд у найближчому майбутньому прийняти спільне рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Мірш допустив, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц, який підтримує постачання ракет, перегляне свою позицію після отримання всієї інформації щодо них.

"Я припускаю, що Фрідріх Мерц, після того, як він буде повністю поінформований відомствами, ще раз дуже чітко все зважить. І ми приймемо це рішення разом", – сказав Мірш.

У парламентській фракції СДПН є чітка резолюція з цього приводу, зазначив він.

"Я припускаю, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Все це причини, які призвели до того, що ми не поставили Taurus. І я також припускаю, що так воно і залишиться", – сказав політик.

Мерц у неділю підтвердив свою готовність поставити ракети Taurus. "Не те, що ми самі втручаємося в цю війну, а те, що ми оснащуємо українську армію такою зброєю", – сказав він.

Однак він завжди говорив, що буде робити це тільки в координації зі своїми європейськими партнерами. "Це має бути скоординовано, і якщо це буде скоординовано, то Німеччина повинна брати участь", – сказав Мерц.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.

А німецькі консерватори теж розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.