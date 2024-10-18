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У Норвегії зафіксували столітній "теплий" рекорд за полярним колом

Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 17:47 — Марія Ємець

У норвезькому місті Тромсе, розташованому за полярним колом, 18 жовтня стало рекордно теплим днем за всю 100-річну історію спостережень.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

У п’ятницю в Тромсе зафіксували +13.8°C, що є максимумом за увесь час системних погодних спостережень з 1924 року. 

Схожий рекорд фіксували у 1987 році на один день раніше, тоді стовпчик термометра піднявся до 14,5°C. 

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В цілому ж для цих широт такі жовтневі температури є аномалією. 

Лідерка місцевої молодіжної організації вбачає у цьому явні докази змін клімату і заявила, що політикам слід активніше діяти, оскільки йдеться не про якийсь один температурний рекорд, а тенденцію. 

Ще в чотирьох інших місцях у Норвегії стовпчик термометра у п’ятницю перевищив 15°C.

Початок осені у Північній Європі також був незвично теплим і посушливим. 

На заполярному архіпелазі Шпіцберген (Свальбард) у серпні 2024 року була зафіксована найвища температура за всю історію спостережень.

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Норвегія клімат
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