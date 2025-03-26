В Естонії дали 15 років чоловіку, який збирав військові дані для Росії

Суд естонського міста Тарту визнав естонсько-російського громадянина Андрея Макарова винним у державній зраді за збір інформації про військову техніку та планування диверсій.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Макарова звинувачували в тому, що не пізніше 2022 року він дав вказівку фіксувати військову техніку, її пересування і дані про союзні війська в Латвії та передавати зібрану інформацію Росії.

Крім того, на початку 2024 року чоловік отримав від Росії вказівку підпалити в Тарту автомобіль з українськими номерами та видати це за дію прокремлівської партії KOOS.

Ще один пункт обвинувачення стосувався дорученого Макарову 2024 року стеження за колишнім військовослужбовцем Росії, який утік до Литви.

Суд Тарту визнав достатніми і переконливими докази того, що Макаров навмисне вчинив державну зраду і що його дії були засновані на світоглядних переконаннях, і присудив йому 15 років позбавлення волі.

Також громадянина Росії та Естонії зобовʼязали покрити майже 11 тисяч євро судових зборів і виплатити компенсацію одному з потерпілих на суму майже 19 тисяч євро.

Рішення суду ще може бути оскаржене, уточнює ERR.

Раніше цього місяця Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, в якій вказала на причетність Росії до підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі в травні 2024 року.