Суд в Естонії не знайшов підстав для заборони фотографувати будівлю поліції

Естонський суд не знайшов у законодавстві підстав, за якими поліція могла б заборонити фотографувати свої будівлі з громадського простору – попри спроби поліції довести, що теперішня безпекова ситуація виправдовує таку заборону.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У січні приватна особа подала скаргу до адміністративного суду Таллінна, вимагаючи підтвердити його право робити фото чи знімати на відео будівлі й територію Поліційно-прикордонної служби Естонії (PPA), перебуваючи у громадському місці.

У своєму листі до відомства суд вказав, що не знайшов законодавчих підстав для такої заборони – керівництво відомства має право обмежити право на фото та відео всередині будівлі і на території, але не може встановити такої заборони внутрішнім розпорядженням, щоб вона поширювалась і на громадський простір навколо.

"Таку заборону неможливо встановити актом для внутрішнього застосування. Більш того, неможливо притягти когось до відповідальності за порушення заборони. Відповідну заборону можна запровадити лише шляхом ухвалення закону чи постанови", – зазначили у суді.

Водночас суд визнав право співробітників PPA підійти до особи, яка буде здійснювати такий фото– чи відеозапис, та пеоцікавитись метою.

PPA у своїх аргументах намагалась довести, що йдеться про стратегічно важливий об’єкт, та апелювати до законодавчих актів стосовно національної оборони і діяльності відомства.

Юристка Ірина Пунко, що представляє інтереси PPA, зауважила у спілкуванні з судом, що у ситуаціях, коли фото– й відеофіксація будівлі може створити загрозу, може бути ухвалене окреме правило чи вимога для забезпечення безпеки об’єкта. "Безпекова ситуація в Естонії та у світі останніми роками дуже змінилася, і традиційні методи, так би мовити, мирного часу для запобігання різним загрозам більше не є такими ефективними", – пояснювала вона.

Юристка також зазначила, що навіть аматорські знімки туриста без жодного злого умислу можуть бути використані для збору даних та аналітики і спростити планування певних дій проти об’єкта.

Нагадаємо, у Міноборони Естонії повідомили, що країна закупить у своєї промисловості військову техніку для України на 100 млн євро.