Сибіга нагадав, що Росія вже понад місяць ігнорує пропозицію США про 30-денне перемир’я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна понад місяць тому за пропозицією Сполучених Штатів погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню перед тим, як Путін вийшов із заявою про "великоднє перемир’я".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму X невдовзі після оголошення від правителя Кремля.

Сибіга вказав на те, що після згоди України на пропозицію США про 30-денне безумовне перемир’я 11 березня минуло більше місяця.

"Росія відмовилася, і російська відмова Сполученим Штатам протривала вже 39 днів. Натомість режим у Москві висував різні умови та посилив терор проти України, проти цивільних та цивільної інфраструктури по всій території країни. Путін тепер зробив заяви про нібито готовність до перемир’я. На 30 годин замість 30 днів", – зазначив міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга зазначив, що Україна мала чималий досвід, коли Росія порушувала домовленості.

"Ми будемо дивитися на дії, не слова. Росія може у будь-який момент погодитися на пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню, яка "на столі" з березня. Ми хочемо побачити, що російська армія фактично припинить вогонь на усіх напрямках", – прокоментував глава МЗС.

"Також закликаємо усіх наших партнерів та міжнародну спільноту бути пильними. Лише дії, не слова, показують правду: ця війна почалась і триває виключно через Росію", – додав Сибіга.

Нагадаємо, вдень 19 квітня правитель РФ Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що одразу ж після того в Україні почалася повітряна тривога.

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