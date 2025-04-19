Сибига напомнил, что Россия более месяца игнорирует предложение США о 30-дневном перемирии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина более месяца назад по предложению Соединенных Штатов согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня перед тем, как Путин вышел с заявлением о "пасхальном перемирии".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем X вскоре после объявления от правителя Кремля.

Сибига указал на то, что после согласия Украины на предложение США о 30-дневном безусловном перемирии 11 марта прошло больше месяца.

"Россия отказалась, и российский отказ Соединенным Штатам продлился уже 39 дней. Вместо этого режим в Москве выдвигал различные условия и усилил террор против Украины, против гражданских и гражданской инфраструктуры по всей территории страны. Путин теперь сделал заявления о якобы готовности к перемирию. На 30 часов вместо 30 дней", – отметил министр иностранных дел.

Андрей Сибига отметил, что Украина имеет большой опыт того, как Россия нарушала договоренности.

"Мы будем смотреть на действия, не слова. Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, которое "на столе" с марта. Мы хотим увидеть, что российская армия фактически прекратит огонь на всех направлениях", – прокомментировал глава МИД.

"Также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть бдительными. Только действия, не слова, показывают правду: эта война началась и продолжается исключительно из-за России", – добавил Сибига.

Напомним, днем 19 апреля правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сразу же после этого в Украине началась воздушная тревога.

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