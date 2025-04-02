Греция запретит использование суррогатного материнства одиноким мужчинам и однополым парам

В Греции одиноким мужчинам или мужчинам в однополых отношениях будет запрещено заводить детей с помощью суррогатного материнства.

Об этом заявил министр юстиции Греции Гиоргос Флоридис, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, это призвано устранить юридическую двусмысленность понятия неспособности выносить беременность.

Как отметил Флоридис, предложенные изменения будут вскоре представлены на рассмотрение парламента в рамках более широкой реформы Гражданского кодекса.

"Сейчас мы однозначно разъясняем, что понятие неспособности выносить беременность не касается неспособности, вытекающей из гендерной принадлежности. Другими словами, женщина может быть неспособной выносить беременность независимо от того, находится ли она в паре мужчина-женщина, женщина в однополой паре или сама по себе", – сказал он.

Как отмечает греческое издание To Vima, поправка, включенная в законопроект Министерства юстиции, изменяет соответствующий раздел Гражданского кодекса, регулирующий семейное право, чтобы предотвратить однополые мужские пары становиться родителями с помощью суррогатного материнства.

Согласно заявлению министерства, неспособность выносить беременность по половому признаку не является медицинским бесплодием. Кроме того, судебное разрешение на суррогатное материнство вступит в силу только после того, как соответствующее решение суда станет окончательным и бесповоротным.

Хотя греческое законодательство не позволяет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства, ранее суды принимали решения, противоречащие этому ограничению.

Поправка также направлена на борьбу с торговлей людьми, связанной с суррогатным материнством, которая, как сообщается, обострилась.

Иностранные женщины приезжают в Грецию, объявляют себя одинокими жительницами и используют суррогатное материнство для рождения детей для третьих лиц в обмен на высокую плату, превышающую разрешенную законом компенсацию.

Флоридис защитил эту поправку как имеющую глубоко гуманитарный характер, подчеркнув, что Греция рискует стать центром торговли людьми, связанной с суррогатным материнством, в соответствии с предыдущей юридической интерпретацией.

В прошлом году Греция легализовала однополые браки, став первой такой страной, где большинство населения составляют православные христиане.

Кроме того, в прошлом году правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони приняло закон, который делает суррогатное материнство преступлением, даже если такими услугами итальянцы пользовались за рубежом.