WP: у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии

Белый дом готовит оценку того, сколько будет стоить федеральному правительству США контроль над Гренландией на фоне многочисленных заявлений президента Дональда Трампа о желании захватить остров.

Об этом изданию The Washington Post сообщили три собеседника, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, чиновники Белого дома в последние недели осуществил шаги по определению финансовых последствий преобразования Гренландии на территорию США, включая стоимость предоставления государственных услуг для почти 57 тысяч ее жителей.

Двое собеседников отметили, что сотрудники бюджетного отдела Белого дома пытаются понять, во сколько может обойтись содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в бюджет США могли бы принести природные ресурсы Гренландии.

Один из изучаемых вариантов – предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем ей предлагает Дания, которая сейчас субсидирует услуги на острове на сумму около 600 миллионов долларов в год.

Суть в том, что "мы заплатим вам больше, чем Дания", сказал один из собеседников издания.

Внутреннее планирование свидетельствует о том, что амбиции администрации по приобретению Гренландии выходят за рамки размышлений президента и начинают отражаться в правительственной политике США, говорится в публикации.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что администрация сейчас анализирует примерную стоимость приобретения Гренландии, в том числе учитывая стоимость предоставления государственных услуг ее гражданам.

Чиновники по вопросам бюджета все еще работают над тем, чтобы определить, какой может быть эта стоимость, сказал он.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, какими будут расходы и выгоды для Соединенных Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию. Во сколько нам обойдется сохранение Гренландии как территории Соединенных Штатов?", – отметил чиновник.

По его словам, анализ расходов основывается на том, "проголосуют ли жители Гренландии и поддержат ли они это".

Из всех потенциальных приобретений, о которых говорил Трамп, включая Канаду и Панамский канал, "он рассматривает Гренландию как самое простое", добавил источник.

При этом представитель Белого дома отметил, что приобретение Гренландии пока не самое важное в вопросах нацбезопасности США.

По его словам, оно станет возможным после окончания войны между Россией и Украиной, обеспечения мира в Израиле и Газе и сдерживания Ирана – всех пунктов повестки дня на этот год.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на военной базе Питуффик на северо-западном побережье Гренландии. Находясь там, он сказал, что Дания "плохо поработала в пользу народа Гренландии".

Вэнс также повторил утверждение президента Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

На следующий день после визита Вэнса в Гренландию несколько сотен человек собрались возле американского посольства в Копенгагене, выражая протест против намерений США взять под контроль Гренландию.