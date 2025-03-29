Біля посольства США в Данії – протест після візиту Венса до Гренландії

Кілька сотень людей зібрались біля американського посольства у Копенгагені в суботу, висловлюючи протест проти намірів США взяти під контроль Гренландію.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Учасники протесту тримають у руках плакати з написами "Відваліть, США" і "Гренландія не продається".

Fantastisk stemning og stort fremmøde til støttedemonstration for Grønland foran den amerikanske ambassade.#GrønlandEriIkkeTilSalg pic.twitter.com/HjGvc1K59X – Pelle Dragsted (@pelledragsted) March 29, 2025

На демонстрації в Копенгагені виступлять колишній міністр закордонних справ Данії Могенс Ліккетофт та політичний речник лівого Червоно-зеленого альянсу Пелле Драгстед.

Він опублікував відео та фото з протесту, заявивши про "чудову атмосферу і велику явку на демонстрацію на підтримку Гренландії".

За інформацією TV2, аналогічна демонстрація проти зазіхань США на Гренландію має також відбутись в Орхусі пізніше вдень.

Протест відбувся після візиту на Гренландію 28 березня віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Тоді він заявив, що США планують більше інвестувати у зміцнення безпеки у регіоні довкола Гренландії, а також, схоже, пом’якшив давніші заяви Дональда Трампа, який не виключав застосування сили для приєднання острова.

Водночас Венс повторив звинувачення, що Данія "не робить свою роботу" для того, щоб підтримувати безпеку у регіоні навколо Гренландії. Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен обережно відкинула таку критику віцепрезидента США.