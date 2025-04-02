Глава МЗС Британії прибув до Косова й закликав до нормалізації відносин із Сербією

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у середу, 2 квітня, прибув до Косова, де закликав докласти зусиль для нормалізації відносин із Сербією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначив британський міністр, Косово і Сербія мають домогтися прогресу в переговорах щодо нормалізації відносин.

В ході візиту Леммі зустрівся з місцевими високопосадовцями, закликавши Приштину швидко сформувати новий кабінет міністрів після парламентських виборів, що відбулися в країні 9 лютого.

Він запевнив, що "Велика Британія продовжить відігравати свою важливу роль ключового друга і партнера цієї великої нації".

Міністр висловив підтримку переговорам про нормалізацію відносин між Косово і Сербією, що проходять за сприяння ЄС.

"Це регіон, який має велике значення для Британії Ми хочемо тривалої, мирної нормалізації", – сказав він на брифінгу після зустрічі з президенткою Косова Вйосою Османі.

Леммі висловив сподівання, що наступний уряд "задовольнить всі потреби громадян, в тому числі досягне прогресу в інтеграції косовських сербів і активно долучиться до діалогу на чолі з ЄС".

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році після війн кінця 1990-х років між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями у провінції, яка на той час була частиною Сербії.

У Приштині стверджують, що незалежність Косова визнали понад 100 держав. Натомість Сербія заявляє, що переконала деякі країни відкликати це визнання.

Серед держав, які не визнають Косово – Росія та Китай, постійні члени Ради безпеки ООН, а також пʼять членів ЄС – Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина. Не визнає Косова й Україна.

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