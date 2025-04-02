Глава МИД Британии прибыл в Косово и призвал к нормализации отношений с Сербией
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в среду, 2 апреля, прибыл в Косово, где призвал приложить усилия для нормализации отношений с Сербией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Как отметил британский министр, Косово и Сербия должны добиться прогресса в переговорах по нормализации отношений.
В ходе визита Лэмми встретился с местными чиновниками, призвав Приштину быстро сформировать новый кабинет министров после парламентских выборов, состоявшихся в стране 9 февраля.
Он заверил, что "Великобритания продолжит играть свою важную роль ключевого друга и партнера этой великой нации".
Министр выразил поддержку переговорам о нормализации отношений между Косовом и Сербией, проходящим при содействии ЕС.
"Это регион, который имеет большое значение для Британии Мы хотим длительной, мирной нормализации", – сказал он на брифинге после встречи с президентом Косова Вьосой Османи.
Лэмми выразил надежду, что следующее правительство "удовлетворит все потребности граждан, в том числе достигнет прогресса в интеграции косовских сербов и активно включится в диалог во главе с ЕС".
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии.
В Приштине утверждают, что независимость Косова признали более 100 государств. А Сербия заявляет, что убедила некоторые страны отозвать это признание.
Среди государств, которые не признают Косово – Россия и Китай, постоянные члены Совета безопасности ООН, а также пять членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Не признает Косово и Украина.
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