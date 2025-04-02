Глава МИД Британии прибыл в Косово и призвал к нормализации отношений с Сербией

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в среду, 2 апреля, прибыл в Косово, где призвал приложить усилия для нормализации отношений с Сербией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отметил британский министр, Косово и Сербия должны добиться прогресса в переговорах по нормализации отношений.

В ходе визита Лэмми встретился с местными чиновниками, призвав Приштину быстро сформировать новый кабинет министров после парламентских выборов, состоявшихся в стране 9 февраля.

Он заверил, что "Великобритания продолжит играть свою важную роль ключевого друга и партнера этой великой нации".

Министр выразил поддержку переговорам о нормализации отношений между Косовом и Сербией, проходящим при содействии ЕС.

"Это регион, который имеет большое значение для Британии Мы хотим длительной, мирной нормализации", – сказал он на брифинге после встречи с президентом Косова Вьосой Османи.

Лэмми выразил надежду, что следующее правительство "удовлетворит все потребности граждан, в том числе достигнет прогресса в интеграции косовских сербов и активно включится в диалог во главе с ЕС".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии.

В Приштине утверждают, что независимость Косова признали более 100 государств. А Сербия заявляет, что убедила некоторые страны отозвать это признание.

Среди государств, которые не признают Косово – Россия и Китай, постоянные члены Совета безопасности ООН, а также пять членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Не признает Косово и Украина.

Читайте подробнее о том, как сложились и как могут измениться отношения Украины и Косова.