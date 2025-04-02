Венгрия разворачивает военные силы для сдерживания вспышки ящура

Венгрия направила военных и начала новые дезинфекционные мероприятия, чтобы помочь сдержать вспышку ящура в северо-западном регионе, граничащем со Словакией и Австрией.

Об этом заявил в среду, 2 апреля, министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, в начале прошлого месяца Венгрия сообщила о первом за последние 50 лет случае заболевания, которое часто приводит к торговым ограничениям, на ферме крупного рогатого скота.

С тех пор соседняя Словакия обнаружила вспышки в пяти местах после того, как сообщила о первых случаях в марте. Она также усилила меры для сдерживания распространения болезни.

Это заставило страну начать направить военных и начать новые дезинфекционные мероприятия, чтобы помочь сдержать вспышку ящура в северо-западном регионе.

Министр сельского хозяйства Венгрии заявил, что по состоянию на утро среды, 2 апреля, заболевание ящур было обнаружено еще на двух фермах в округе Дьёр-Мошон-Шопрон, где в целом пострадало 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы предотвратить любые новые вспышки", – сказал Надь.

Надь сообщил, что венгерские власти приняли дополнительные меры, включая дезинфекционные пункты на пограничных переходах и съездах с автомагистралей на северо-западе страны, чтобы предотвратить распространение болезни за пределы пострадавшего округа.

Ящур не представляет опасности для человека, но вызывает лихорадку и волдыри у парнокопытных, таких как крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы.

Поголовье крупного рогатого скота в Венгрии насчитывало 861 тысячу голов по данным переписи скота в декабре, что почти не изменилось по сравнению с уровнем годом ранее. Согласно официальной статистике, это составляет 1,2% от общего поголовья крупного рогатого скота в Европейском Союзе.

25 марта Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела запрет на ввоз в Украину из Словакии животных из-за вспышки ящура в этой стране.

В начале января Германия объявила о первой за почти 40 лет вспышке ящура в стаде буйволов на окраине Берлина в земле Бранденбург.

Франция после этого усилила проверки на ящур и выдала предупреждение ветеринарам.

В конце марта Чехия вводит проверки грузовиков весом более 3,5 тонны на границе со Словакией из-за вспышки ящура.