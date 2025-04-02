ЗМІ: посланця Путіна можуть прийняти в Білому домі вже 2 квітня

Спецпредставника Владіміра Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирила Дмитрієва можуть уже в середу, 2 квітня, прийняти в Білому домі.

Про це стало відомо журналісткам CBS News Сарі Кук та Каміллі Шлік, передає "Європейська правда".

За інформацією двох джерел CBS News, Дмитрієв зустрінеться у США зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом уже в середу.

"Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США", – уточнила Сара Кук.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що Дмитрієв може цього тижня відвідати Вашингтон і обговорити зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом питання двосторонніх відносин.

У Кремлі раніше підтвердили, що візит представника Путіна у США справді обговорюється.

Кирил Дмитрієв вважається близьким до Владіміра Путіна та одружений на подрузі його молодшої доньки. Із 2022 року перебуває під персональними санкціями низки країн Заходу.

Дмитрієв у лютому брав участь у переговорах російської і американської делегацій в Ер-Ріяді щодо врегулювання війни в Україні. Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.