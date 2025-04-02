У Кремлі заявили про можливість візиту представника Путіна у Вашингтон

Речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив можливість візиту спецпредставника Владіміра Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирила Дмитрієва до Вашингтона.

Про це Пєсков заявив у середу, його слова наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що Дмитрієв може цього тижня відвідати Вашингтон і обговорити зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом питання двосторонніх відносин.

"Так, я підтверджую. Такий візит можливий", – сказав на брифінгу Пєсков.

"Ми продовжуємо різними каналами наше спілкування з американцями", – додав він, але утримався від конкретики.

Дмитрієв із 2022 року перебуває під персональними американськими санкціями. За даними CNN, США тимчасово скасували ці санкції, щоб дозволити Держдепартаменту видати йому візу.

Дмитрієв у лютому брав участь у переговорах російської і американської делегацій в Ер-Ріяді щодо врегулювання війни в Україні.

Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.





