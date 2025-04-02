США викрили мережу, яка постачала хуситам зброю і крадене українське зерно
Новини — Середа, 2 квітня 2025, 17:47 —
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Міністерство фінансів США 2 квітня оголосило про санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, яку використовували хусити в Ємені для закупівлі зброї та військових технологій.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Мережа, на яку США накладають санкції, допомогла хуситам закупити в Росії "товарів на десятки мільйонів доларів, зокрема зброю та секретні технології, а також вкрадене українське зерно".
Під санкції потрапили два бізнесмени з Афганістану та компанія з Гонконгу, чиє російське судно возило крадене українське зерно, а також нинішній та колишній капітани судна – обидва громадяни Росії. У межах цих заходів обмеження також торкнулись трьох зареєстрованих у РФ компаній, які належать одному з підсанкційних афганців.
Додатково під санкції потрапив іранський бізнесмен, що нині мешкає в Туреччині – він співпрацює з відповідальним за фінансування в хуситів Саїдом аль-Джамалем, який уже перебуває під обмеженнями США.
"Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання", – прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент.
Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.
В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.
Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.