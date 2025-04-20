У зоопарку Швейцарії на Великдень народилося слоненя

У Зоологічному саду Цюриха у великодню ніч проти 20 квітня народилось дитинча азійського слона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Тварина народилась у неділю о 2:22 ночі, його батьками є 19-річна Фарха і 20-річний Тай.

У зоопарку відзначили, що новонароджене слоненя одразу ж почало досліджувати своє оточення й пити воду, що там назвали гарним знаком.

Ім'я слоненяті обере команда доглядачів слонів, кажуть у зоопарку Цюриха. Його офіційно оголосять у середу, 23 квітня; воно починатиметься на літеру Z.

Слони в Зоологічному саду Цюриха перебувають у власному середовищі з мінімальним втручанням людей, тому навіть пологи тварина провела без втручання людей.

За даними зоопарку, азійський слон перебуває під загрозою зникнення. За оцінками, у світі налічується близько 50 тисяч цих тварин, які живуть у дикій природі.

Через майже дворічний період вагітності азійського слона пологи в нього відбуваються досить рідко, якщо порівняти з іншими видами тварин.

У 2020 році, нагадаємо, у Великій Британії новонароджене жирафеня назвали Маргарет на честь першої в країні вакцинованої від коронавірусу жінки.