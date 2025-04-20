В зоопарке Швейцарии на Пасху родился слоненок

В Зоологическом саду Цюриха в пасхальную ночь на 20 апреля родился детеныш азиатского слона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Животное родилось в воскресенье в 2:22 ночи, его родителями являются 19-летняя Фарха и 20-летний Тай.

В зоопарке отметили, что новорожденный слоненок сразу же начал исследовать свое окружение и пить воду, что там назвали хорошим знаком.

Имя слоненку выберет команда смотрителей слонов, говорят в зоопарке Цюриха. Его официально объявят в среду, 23 апреля; оно будет начинаться на букву Z.

Слоны в Зоологическом саду Цюриха находятся в собственной среде с минимальным вмешательством людей, поэтому даже роды животное провело без вмешательства людей.

По данным зоопарка, азиатский слон находится под угрозой исчезновения. По оценкам, в мире насчитывается около 50 тысяч этих животных, которые живут в дикой природе.

Из-за почти двухлетнего периода беременности азиатского слона роды у него происходят довольно редко, если сравнить с другими видами животных.

В 2020 году, напомним, в Великобритании новорожденного жирафенка назвали Маргарет в честь первой в стране вакцинированной от коронавируса женщины.