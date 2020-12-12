В Англії новонароджене жирафеня назвали на честь першої вакцинованої від COVID

Жирафеня, яке народилося в Англії на цьому тижні, назвали Маргарет на честь першого в країні вакцинованої від коронавірусу жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

90-річна Маргарет Кінан стала першою людиною в світі, яку вакцинували препаратом від німецької компанії BioNTech і американського фармацевтичного гіганта Pfizer у вівторок в рамках програми масової вакцинації.

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"Народження нашого дорогоцінного дитинчати-жирафа в той же день, і фактично в той же час, коли була проведена довгоочікувана вакцинація проти COVID-19, здається справжнім моментом надії, і ми так хочемо відсвяткувати і запам’ятати це", - сказав Марк Холден, співробітник зоопарку у Віпснаді, що в англійському графстві Бедфордшир.

За даними зоопарку, малятко Маргарет належить до підвиду жирафів, що перебуває під загрозою зникнення. Їх у світі налічується менше ніж 9 тисяч.

"Ми дуже сподіваємося, що Маргарет Кінан скоро зможе приїхати і відвідати свою тезку, щоб ми могли познайомити їх особисто", - сказав Холден.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Одним із перших людей, яких вакцинували, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір.