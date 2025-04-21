У Кремлі задоволені заявами США щодо "неможливості" вступу України до НАТО

Прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що "відмова" США від ідеї вступу України до НАТО викликає "задоволення".

Про це він заявив під час брифінгу, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Кремль заявив, що заяви адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо "виключення" можливості членства України в НАТО принесли Москві "задоволення".

"Ми чули з Вашингтона на різних рівнях, що членство України в НАТО виключене. Звісно, це викликає в нас задоволення і збігається з нашою позицією", – сказав він.

Також Пєсков зазначив, що вступ України до НАТО "становитиме загрозу національним інтересам Російської Федерації", а також назвав це фактично однією із "кореневих причин цього конфлікту", маючи на увазі неспровоковану російську агресію проти України.

4 квітня після завершення міністерської зустрічі Альянсу генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рішення Альянсу про Україну в НАТО лишається незмінним, попри усі політичні заяви.

Того ж дня перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебував у Вашингтоні, заявив, що адміністрація Трампа з розумінням ставиться до позиції глави Кремля Владіміра Путіна про неможливість членства України в НАТО.

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