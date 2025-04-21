В Кремле довольны заявлениями США о "невозможности" вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что "отказ" США от идеи вступления Украины в НАТО вызывает "удовлетворение".

Об этом он заявил во время брифинга, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Кремль заявил, что заявления администрации американского президента Дональда Трампа об "исключении" возможность членства Украины в НАТО принесли Москве "удовлетворение".

"Мы слышали из Вашингтона на разных уровнях, что членство Украины в НАТО исключено. Конечно, это вызывает у нас удовлетворение и совпадает с нашей позицией", – сказал он.

Также Песков отметил, что вступление Украины в НАТО "будет представлять угрозу национальным интересам Российской Федерации", а также назвал это фактически одной из "корневых причин этого конфликта", имея в виду неспровоцированную российскую агрессию против Украины.

4 апреля после завершения министерской встречи Альянса генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение Альянса об Украине в НАТО остается неизменным, несмотря на все политические заявления.

В тот же день переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находился в Вашингтоне, заявил, что администрация Трампа с пониманием относится к позиции главы Кремля Владимира Путина о невозможности членства Украины в НАТО.

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