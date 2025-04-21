ЗМІ: держслужбовці США саботують вимогу Маска звітувати про роботу
Американські державні службовці відмовляються виконувати вимогу мільярдера Ілона Маска кожного тижня звітувати про виконану роботу або знаходять креативні шляхи її обійти.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".
Наприкінці лютого Маск оголосив про вимогу для федеральних службовців США кожного тижня надсилати електронні листи з переліком п'яти їхніх досягнень, погрожуючи в разі відмови звільненням.
Але впровадження цієї вимоги, як дізналось WP, було від самого початку неоднозначним. Керівникам кадрових служб федеральних відомств ще в лютому сказали, що звітування про роботу є добровільним, а його невиконання не буде тягти за собою відставки.
За словами службовців, опитаних The Washington Post, у різних відомствах існує різна політика щодо щотижневої звітності. Деякі відомства, наприклад Управління з охорони навколишнього середовища, наприкінці березня прямо заявило, що щотижневі повідомлення є необовʼязковими.
Невелика кількість федеральних відомств, навпаки, формалізувала звітування чи створила автоматизовані форми для збору відповідей.
У федеральному уряді США також не розуміють, що саме роблять із отриманими відповідями або як їх обробляють. Відомо про принаймні один випадок, коли співробітника притягнули до відповідальності за листа з ненормативною лексикою, пише The Washington Post.
З іншого ж боку, деякі співробітники розповіли WP, що використовують для звітування ChatGPT або російську мову; окремі взагалі ігнорують щотижневу звітність і досі не стикнулись із наслідками.
Тим часом, за словами одного із джерел The Washington Post, сам Ілон Маск нібито готовий раніше піти з федерального уряду через "безліч неприємних і неетичних нападок з боку лівих політичних сил".
Раніше американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що Ілон Маск залишить Білий дім "через кілька місяців".
А віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, сказавши, що Маск не буде на посаді нескінченно.