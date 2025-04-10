Конгресмени-демократи вимагають від Трампа звільнити Маска до 30 травня

Група демократів у Палаті представників Конгресу США розпочинає кампанію, щоб змусити Ілона Маска піти з адміністрації Дональда Трампа до 30 травня.

Про це стало відомо Axios, повідомляє "Європейська правда".

Ці зусилля ґрунтуються на законодавчій вимозі, згідно з якою спеціальні державні службовці – а саме такою є посада Маска – не можуть перебувати на посаді більше 130 днів.

"Ми вимагаємо негайної публічної заяви від вашої адміністрації, в якій би чітко зазначалося, що Маск піде у відставку і передасть всі повноваження щодо прийняття рішень, як того вимагає закон, до 30 травня", – написали 77 конгресменів-демократів у листі до президента Трампа.

Автори листа також наголосили, що не дозволять Маску повернутися в адміністрацію як спеціальному державному службовцю протягом року, "якщо він не відмовиться від своїх компаній, включаючи Tesla і SpaceX".

Конгресмен Грег Казар, який став ініціатором листа, сказав в інтерв'ю Axios, що це лише перший крок.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що громадський тиск на республіканців буде тільки посилюватися до 30 травня", – сказав він.

Конгресмен додав, що демократи "мають у своєму розпорядженні юридичні інструменти, політичні інструменти", а також "всю силу громадського тиску".

Сам Трамп нещодавно висловив переконання, що Ілон Маск залишить Білий дім "через кілька місяців".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, сказавши, що Маск не буде на посаді нескінченно.