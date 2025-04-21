СМИ: госслужащие США саботируют требование Маска отчитываться о работе

Американские государственные служащие отказываются выполнять требование миллиардера Илона Маска каждую неделю отчитываться о проделанной работе или находят креативные пути его обойти.

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

В конце февраля Маск объявил о требовании для федеральных служащих США каждую неделю отправлять электронные письма с перечнем пяти их достижений, угрожая в случае отказа увольнением.

Но внедрение этого требования, как узнало WP, было с самого начала неоднозначным. Руководителям кадровых служб федеральных ведомств еще в феврале сказали, что отчетность о работе является добровольной, а ее невыполнение не будет приводить к отставке.

По словам служащих, опрошенных The Washington Post, в разных ведомствах существует разная политика в отношении еженедельной отчетности. Некоторые ведомства, например Управление по охране окружающей среды, в конце марта прямо заявило, что еженедельные сообщения необязательны.

Небольшое количество федеральных ведомств, наоборот, формализовали отчетность или создали автоматизированные формы для сбора ответов.

В федеральном правительстве США также не понимают, что именно делают с полученными ответами или как их обрабатывают. Известно по крайней мере об одном случае, когда сотрудника привлекли к ответственности за письмо с ненормативной лексикой, пишет The Washington Post.

С другой стороны, некоторые сотрудники рассказали WP, что используют для отчетности ChatGPT или русский язык; некоторые вообще игнорируют еженедельную отчетность и до сих пор не столкнулись с последствиями.

Между тем, по словам одного из источников The Washington Post, сам Илон Маск якобы готов раньше уйти из федерального правительства из-за "множества неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политических сил".

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил убеждение, что Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

А вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на должности бесконечно.