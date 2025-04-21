Во Франции начали расследование из-за угрозы теракта в Нотр-Даме

Полиция Парижа начала расследование после найденного в Соборе Парижской Богоматери письма с угрозой устроить теракт.

Об этом узнали издания Le Parisien и Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Утром в субботу, 19 апреля, священнослужитель Нотр-Дама обнаружил на скамейке в соборе лист бумаги со словами: "Пасхальное воскресенье, в соборе будет атака".

Ответственный за безопасность в Нотр-Даме не хотел, чтобы вмешивалась полиция, но воспользовавшись тем, что собор был закрыт во второй половине субботы для подготовки к мессе, привел кинологическую команду для проведения проверок.

Проверки закончились ничем, и пасхальная месса смогла продолжиться, как и было запланировано, в тот же вечер.

Прокуратура Парижа на запрос СМИ заявила о начале расследования по факту угрозы преступлением "против личности, совершенного по признаку расы, этнической принадлежности, нации или религии" и "разглашения ложной информации с целью создания впечатления об опасности разрушения".

"На данном этапе нет никаких доказательств, подтверждающих реальность угроз", – добавили в парижской прокуратуре.

В декабре 2024 года Нотр-Дам был официально открыт после многолетней реконструкции.

Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года был охвачен пожаром, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года спустя продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.