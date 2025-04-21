На Колизее выключат освещение, чтобы почтить память покойного Папы

Министерство культуры Италии объявило, что вечером 22 апреля будет выключено освещение Колизея в знак чествования покойного Папы Римского Франциска.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

В сообщении итальянского Минкульта говорится, что "в знак соболезнования в связи со смертью Его Святейшества Папы Франциска, освещение Колизея будет символически выключено вечером завтра, 22 апреля, начиная с 20:00".

Там добавили, что таким образом Министерство "намерено отдать дань уважения фигуре понтифика и его неутомимой преданности миру, диалогу и человеческому достоинству".

Ранее по решению городских властей Парижа решили не включать традиционную подсветку на Эйфелевой башне.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.

Согласно официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт, который привел к коме и сердечной недостаточности.