На Ейфелевій вежі вимкнуть освітлення через смерть Папи Римського

Через смерть Папи Римського ввечері 21 квітня на Ейфелевій вежі за рішенням міської влади Парижа не вмикатимуть традиційну підсвітку.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Мер Парижа Анн Ідальго оголосила, що ввечері 21 квітня на Ейфелевій вежі не вмикатимуть підсвітку, щоб вшанувати пам’ять померлого понтифіка.

"Також я запропоную назвати його іменем якесь місце у Парижі", – зазначила мер.

Після звістки про смерть Папи Римського багато вірян у Парижі зійшлися до Собору Паризької Богоматері, там дзвонять у дзвони. У соборі розпочинають службу, ще одна запланована на вечір.

Раніше президент Емманюель Макрон, поруч з іншими європейськими лідерами, висловив співчуття вірянам-католикам у зв’язку зі смертю Папи Римського.

Про смерть 88-річного Папи Римського Франциска, який ще напередодні ненадовго з'явився перед вірянами, стало відомо вранці 21 квітня.

Франциск був Папою Римським з 2013 року. Він потерпав від багатьох хронічних недуг та інших проблем зі здоровʼям і не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.

На початку 2025 року понтифік п’ять тижнів провів у лікарні через пневмонію, після чого майже не брав участі у заходах.

На Великдень, 20 квітня, Франциск за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу, але ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.