Коалиционные партии Германии против допуска депутатов "АдГ" к контролю за спецслужбами

Христианско-демократический союз и Социально-демократическая партия Германии предостерегают от допуска депутатов правопопулистской "Альтернативы для Германии" в парламентский контрольный комитет, занимающийся надзором за спецслужбами.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В ХДС и СДПГ высказываются против избрания депутатов от "Альтернативы для Германии" в парламентский контрольный комитет.

"АдГ" стала второй крупнейшей фракцией в новом Бундестаге, поэтому претендует на руководящие должности в нескольких комитетах. Перед этим партию уже оставили "за бортом" при избрании вице-спикеров.

Нынешний заместитель председателя контрольного комитета Родерих Кизеветтер, представитель ХДС, назвал политсилу "продолжением руки Кремля" и указывает, что она антидемократическая и в определенной степени правоэкстремистская.

"АдГ" представляет угрозу безопасности, в том числе для нашего сотрудничества с нашими партнерами... Если представителя „АдГ" избрать в этот комитет, вред для внешней политики и безопасности будет огромным", – заявил он.

"Есть риск утечки информации, шпионажа, или даже влияния иностранных государств", – подчеркнул Кизеветтер.

Член комитета от СДПГ Ральф Штенгер заявил, что о членстве ультраправых в комитете "не может быть и речи".

"Цель существования контрольного комитета – это защита демократии от ее врагов. И было бы противоречием, если враги демократии будут в составе этого органа... СДПГ будет голосовать против любой кандидатуры, и я рассчитываю на то, что ХДС-ХСС и "Зеленые" также будут голосовать за недопуск "АдГ", – заявил депутат.

В последних опросах "Альтернатива для Германии" впервые в истории обогнала консервативный блок ХДС/ХСС и стала самой популярной партией страны.

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