У Латвії розглядають можливість повернення до питання щодо призову жінок

Командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс вважає можливим повернення до питання щодо обов’язкового призову жінок до Служби державної оборони (СДО).

Його цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Пуданс заявив, що зараз СДО рухається до запланованих цілей – щорічно навчати 4 тисячі військових.

Щоб забезпечити необхідну кількість призовників, можливо, за деякими спеціальностями доведеться знизити вимоги до стану здоров'я, вважає командувач.

"У якийсь момент нам, можливо, доведеться повернутися і до гендерного питання – участі жінок в обов'язковому призові", – зазначив Пуданс.

Як зазначається, закон про СДО передбачає обов'язок громадян Латвії чоловічої статі пройти службу протягом року після досягнення 18 років або, якщо вони продовжують навчання в школі, протягом року після закінчення навчального закладу, але не пізніше ніж до 24 років.

Водночас чоловіки та жінки віком від 18 до 27 років можуть служити в СДО і на добровільній основі.

У листопаді міністр оборони Латвії Андріс Спрудс вважає, що потенційно перший призов жінок до Служби державної оборони може розпочатись у 2028 році.