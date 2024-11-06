У Латвії розповіли, коли можуть запровадити обов’язкову військову службу для жінок

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс вважає, що потенційно перший призов жінок до Служби державної оборони може розпочатись у 2028 році.

Його слова цитує LMS, передає "Європейська правда".

Спрудс наголосив, що питання гендерної рівності в армії є важливим, і що цього принципу дотримуються у Швеції та Норвегії, а незабаром до цих країн приєднається і Данія.

"Але зрозуміло, що до завтрашнього обіду цього не зробити. Потрібно виконати домашню роботу. Велика домашня робота – це дискусії та діалог усередині коаліції, а також у парламенті та в суспільство", – заявив міністр.

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Він також акцентував, що дуже важливо, щоб суспільство це підтримало.

Спрудс нагадав, що раніше більшість суспільства не підтримувала запровадження обов'язкової служби, однак думка з часом змінилася.

"Однією з потенційних цілей "дорожньої карти" буде 2028 рік, коли ми говоритимемо про 4 тисячі призовників у Службі державної оборони", – зазначив міністр.

Також, за його словами, необхідно продовжувати вдосконалювати Службу державної оборони, а також вносити зміни в екіпірування і солдатську форму, щоб на службу можна було призивати і жінок.

У серпні Спрудс вже заявляв, що підтримує ідею обов'язкового призову жінок на військову службу, але щодо цього ще потрібна дискусія в коаліції, парламенті та суспільстві.

Крім того, командувач Національними збройними силами Леонід Калніньш запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку на службу державної оборони.