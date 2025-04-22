В Латвии рассматривают возможность возвращения к вопросу о призыве женщин

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс считает возможным возвращение к вопросу об обязательном призыве женщин в Службу государственной обороны (СГО).

Его цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

Пундас заявил, что сейчас СГО движется к запланированным целям – ежегодно обучать 4 тысячи военных.

Чтобы обеспечить необходимое количество призывников, возможно, по некоторым специальностям придется снизить требования к состоянию здоровья, считает командующий.

"В какой-то момент нам, возможно, придется вернуться и к гендерному вопросу – участию женщин в обязательном призыве", – отметил Пуданс.

Как отмечается, закон о СГО предусматривает обязанность граждан Латвии мужского пола пройти службу в течение года после достижения 18 лет или, если они продолжают обучение в школе, в течение года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до 24 лет.

В то же время мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут служить в СГО и на добровольной основе.

В ноябре министр обороны Латвии Андрис Спрудс считает, что потенциально первый призыв женщин в Службу государственной обороны может начаться в 2028 году.