Литовська газотранспортна компанія передала Україні 55 автівок і чотири генератори

Литовська газотранспортна компанія Amber Grid передала Україні 55 автомобілів і чотири електрогенератори вартістю майже 46 тисяч євро.

Про це розповів генеральний директор Amber Grid Нямунас Бікнюс, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Україні передано як легкові автомобілі, так і позашляховики підвищеної прохідності або мікроавтобуси.

Автомобілі передали службам, що обслуговують населення, а також для допомоги у відновленні енергетичних об'єктів, зруйнованих або пошкоджених війною.

"Дуже важливо, що ми можемо зробити свій внесок і підтримати Україну, яка бореться. У складних умовах війни таке обладнання необхідне для порятунку життів, забезпечення обслуговування та логістики енергетичних об'єктів", – заявив Бікнюс.

За даними компанії, були передані старі автомобілі віком від 5 до 11 років, але які перебувають у хорошому стані.

Від початку широкомасштабної війни 2022 року Amber Grid надала Україні підтримку та гуманітарну допомогу на суму 172 тисяч євро.

У понеділок стало відомо, що Міністерство оборони України отримало від "IT-коаліції" чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія – його загальна вартість склала майже 2 млн євро.

Нагадаємо, на початку січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про те, що її країна невдовзі передасть Україні 10 електрогенераторів.