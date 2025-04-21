"IT-коаліція" передала Україні обладнання на майже 2 млн євро

Міністерство оборони України отримало від "IT-коаліції" чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія – його загальна вартість склала майже 2 млн євро.

Про це у Міноборони повідомили 21 квітня, пише "Європейська правда".

Партнери передали загалом 3 288 точок доступу різних моделей, 500 маршрутизаторів, 460 зарядних станцій із сонячними панелями та 872 телефони.

"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення", – сказала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Це третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, а також у лютому – на 7,5 млн євро.

"ІТ-коаліція" була сформована у межах формату "Рамштайн", що надає Україні оборонну підтримку.

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.