Литовская газотранспортная компания передала Украине 55 автомобилей и четыре генератора

Литовская газотранспортная компания Amber Grid передала Украине 55 автомобилей и четыре электрогенератора стоимостью почти 46 тысяч евро.

Об этом рассказал генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украине переданы как легковые автомобили, так и внедорожники повышенной проходимости или микроавтобусы.

Автомобили передали службам, обслуживающим население, а также для помощи в восстановлении энергетических объектов, разрушенных или поврежденных войной.

"Очень важно, что мы можем внести свой вклад и поддержать Украину, которая борется. В сложных условиях войны такое оборудование необходимо для спасения жизней, обеспечения обслуживания и логистики энергетических объектов", – заявил Бикнюс.

По данным компании, были переданы старые автомобили возрастом от 5 до 11 лет, но которые находятся в хорошем состоянии.

С начала широкомасштабной войны 2022 года Amber Grid предоставила Украине поддержку и гуманитарную помощь на сумму 172 тысяч евро.

В понедельник стало известно, что Министерство обороны Украины получило от "IT-коалиции" очередную поставку оборудования, которое профинансировали Люксембург и Исландия – его общая стоимость составила почти 2 млн евро.

Напомним, в начале января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что ее страна вскоре передаст Украине 10 электрогенераторов.