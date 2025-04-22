У Британії 65-річного чоловіка підозрюють у розсиланні депутатам листів із фекаліями

Британська поліція повідомила про арешт чоловіка, якого підозрюють у розсиланні листів з екскрементами депутатам парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

65-річного чоловіка, за даними поліції Лондона, заарештували 9 квітня за підозрою в порушенні громадського порядку і домаганнях на расовому ґрунті. Наразі він звільнений з-під варти під заставу.

Арешт чоловіка настав після повідомлень про те, що пʼять листів депутатам парламенту Британії протягом січня-лютого отримали листи з погрозами.

У поліції Лондона говорили, що листи, "окрім образливого змісту, схоже, були вимазані екскрементами".

За словами одного з британських депутатів, який говорив з Politico на умовах анонімності, він отримав листа зі слідами, схожими на кров. Незрозуміло, чи повʼязано це зі звинуваченнями, які вже розслідують правоохоронці.

Як зазначає Politico, британські парламентарі в останні роки повідомляють про збільшення випадків насильства і погроз щодо себе.

Сплеск цих побоювань припав на початок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на напад терористичного угруповання ХАМАС у жовтні 2023 року.