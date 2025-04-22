В Британии 65-летнего мужчину подозревают в рассылке депутатам писем с фекалиями

Британская полиция сообщила об аресте мужчины, которого подозревают в рассылке писем с экскрементами депутатам парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

65-летнего мужчину, по данным полиции Лондона, арестовали 9 апреля по подозрению в нарушении общественного порядка и домогательствах на расовой почве. Сейчас он освобожден из-под стражи под залог.

Арест мужчины наступил после сообщений о том, что пять депутатов парламента Британии в течение января-февраля получили письма с угрозами.

В полиции Лондона говорили, что письма, "кроме оскорбительного содержания, похоже, были измазаны экскрементами".

По словам одного из британских депутатов, который говорил с Politico на условиях анонимности, он получил письмо со следами, похожими на кровь. Непонятно, связано ли это с обвинениями, которые уже расследуют правоохранители.

Как отмечает Politico, британские парламентарии в последние годы сообщают об увеличении случаев насилия и угроз в отношении себя.

Всплеск этих опасений пришелся на начало военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года.