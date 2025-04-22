У Трампа ожидают деэскалации "тарифной войны" между США и Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что нынешние тарифные ограничения между Штатами и Китаем обе страны не смогут поддерживать длительное время, поэтому в перспективе стоит ожидать деэскалации противостояния.

Об этом Бессент сказал на закрытом мероприятии во вторник, о чем сначала сообщило агентство Bloomberg, а затем подтвердили другие американские СМИ, пишет "Европейская правда".

По словам главы американского Минфина, текущая ситуация, при которой США ввело тарифы в 145% на китайские товары, а Китай – 125%-ные тарифы на американские товары, не может продолжаться долго.

Он выразил оптимизм, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира может снизиться в ближайшие месяцы, что принесет облегчение рынкам.

В то же время Бессент предостерег, что более широкое экономическое соглашение между США и Китаем может быть заключено ориентировочно через два-три года и будет предусматривать изменение экономической модели КНР, ориентированной на производство за американский счет.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

По данным СМИ, разрешению торгового спора между Вашингтоном и Пекином мешает то, что президент США Дональд Трамп настаивает на личных переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы решить тарифные вопросы.