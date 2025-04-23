Axios: Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне перемир’я, а не "мирний план" Трампа

Українська делегація на переговорах в Лондоні 23 квітня хотіла б обговорити з адміністрацією Дональда Трампа припинення вогню на 30 днів.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Американський посадовець повідомив виданню на умовах анонімності, що "за останні 24 години з боку українців з'явилися ознаки того, що вони хочуть обговорювати 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не рамки мирного плану Трампа".

Видання також навело слова джерела, близького до українського уряду, яке стверджує, що Київ вважає "мирну пропозицію" дуже необ'єктивною стосовно Росії.

"У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна", – сказав український співрозмовник виданню.

Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.

План Трампа, що передбачає "де-юре" визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією та відмову України від вступу в НАТО, був розроблений після того, як минулого тижня посланник Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним на більш ніж чотиригодинній зустрічі.

Після презентації плану Путін запропонував призупинити російське вторгнення вздовж нинішньої лінії фронту в рамках потенційної угоди, повідомляє FT.