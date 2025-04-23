Axios: Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не "мирный план" Трампа

Украинская делегация на переговорах в Лондоне 23 апреля хотела бы обсудить с администрацией Дональда Трампа прекращение огня на 30 дней.

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Американский чиновник сообщил изданию на условиях анонимности, что "за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсуждать 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Трампа".

Издание также привело слова источника, близкого к украинскому правительству, который утверждает, что Киев считает "мирное предложение" очень необъективным в отношении России.

"В предложении очень четко сказано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь туманно и в общих чертах сказано, что получит Украина", – сказал украинский собеседник изданию.

Администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" президента США по мирному урегулированию – основные пункты из этого предложения изложены в этой новости.

План Трампа, предусматривающий "де-юре" признание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО, был разработан после того, как на прошлой неделе посланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным на более чем четырехчасовой встрече.

После презентации плана Путин предложил приостановить российское вторжение вдоль нынешней линии фронта в рамках потенциальной сделки, сообщает FT.