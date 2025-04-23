Главы МИД Германии и Франции, вероятно, отменили участие во встрече в Лондоне по "миру"

Переговоры по мирному урегулированию в Украине в Лондоне 23 апреля пройдут не только без главы Госдепа США Марко Рубио, но и, вероятно, без руководителей МИД Франции и Германии.

Об этом стало известно Sky News, сообщает "Европейская правда".

Государственный секретарь США Марко Рубио должен был прибыть в Лондон, чтобы встретиться в среду с главами МИД Украины, Франции и Германии, но во вторник стало известно, что он не прибудет.

Вероятно, главы МИД Франции и Германии также не приедут в Британию.

"Как только это (информация о неприезде Рубио. – Ред.) выяснилось, Париж и Берлин, похоже, также приостановили планы своих министров относительно поездок. Насколько понятно, есть надежда, что встреча на уровне министров все же состоится в ближайшее время", – говорится в публикации.

Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине, примет участие в дискуссиях в Лондоне вместе с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.

В то же время сообщается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в столице Великобритании и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

Снижение дипломатического уровня переговоров происходит на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться прекращения огня.

"Мирное предложение" США, которое должны обсудить в Лондоне, предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма Россией – то, что во вторник отверг Владимир Зеленский.

Администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" президента США по мирному урегулированию – основные пункты из этого предложения изложены в этой новости.

После презентации плана Путин предложил приостановить российское вторжение вдоль нынешней линии фронта в рамках потенциального соглашения, сообщает FT.