Украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры о мире

Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига прибыли в Лондон на переговоры с представителями США, Франции, Великобритании и Германии.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что, "несмотря на все, будем работать ради мира".

"Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям", – написал Ермак.

Он сообщил, что на встречах обсудят способы достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако МИД Великобритании впоследствии подтвердил, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

В частности, Францию и Германию будут представлять дипломатические советники лидеров этих государств.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.