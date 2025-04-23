Литва вважає, що Кремль затягує переговори, щоб виграти час і посилити свої позиції

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що "пропозиція" очільника Кремля Владіміра Путіна зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту – намагання максимально затягнути переговорний процес, аби здобути для себе вигіднішу позицію.

Його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Нещодавно газета Financial Times написала з посиланням на слова поінформованих співрозмовників, що господар Кремля запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.

Науседа розцінює це як нову димову завісу та пастку з боку Росії.

"Мета Росії – затягнути, вони уявляють, що час – їхній союзник. Чим довше вони тягнуть цей процес, тим краща ситуація для них буде через місяць, два чи три. Дуже важко залізти до них у голову, бо голови в них дивні, і спробувати передбачити, що там відбувається", – сказав литовський президент.

Він вважає, що, можливо, Росія чекає саміту НАТО в Гаазі, щоб побачити, наскільки Захід єдиний і чи зможе Альянс приймати спільні рішення.

"Усе це – не чесне прагнення до миру, а спроба обманути партнерів по переговорах або країни, залучені до процесу, щоб отримати максимальну вигоду. Здається, за ці роки ми вже мали добре зрозуміти, який режим у Кремлі", – наголосив він.

Науседа заявив, що Росія добре розуміє: Україна не погодиться на визнання окупації Криму, і це є абсолютною червоною лінією для неї.

"Росія піде настільки далеко, наскільки їй дозволять, це очевидно", – підсумував він.

США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак МЗС Великої Британії згодом підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.