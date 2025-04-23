Литва считает, что Кремль затягивает переговоры, чтобы выиграть время и усилить свои позиции

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что "предложение" главы Кремля Владимира Путина остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта – попытка максимально затянуть переговорный процесс, чтобы получить для себя более выгодную позицию.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Недавно газета Financial Times написала со ссылкой на слова информированных собеседников, что хозяин Кремля предложил США остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта.

Науседа расценивает это как новую дымовую завесу и ловушку со стороны России.

"Цель России – затянуть, они представляют, что время – их союзник. Чем дольше они тянут этот процесс, тем лучше ситуация для них будет через месяц, два или три. Очень трудно залезть к ним в голову, потому что головы у них странные, и попытаться предсказать, что там происходит", – сказал литовский президент.

Он считает, что, возможно, Россия ждет саммита НАТО в Гааге, чтобы увидеть, насколько Запад един и сможет ли Альянс принимать совместные решения.

"Все это – не честное стремление к миру, а попытка обмануть партнеров по переговорам или страны, вовлеченные в процесс, чтобы получить максимальную выгоду. Кажется, за эти годы мы уже должны были хорошо понять, какой режим в Кремле", – подчеркнул он.

Науседа заявил, что Россия хорошо понимает: Украина не согласится на признание оккупации Крыма, и это является абсолютной красной линией для нее.

"Россия пойдет настолько далеко, насколько ей позволят, это очевидно", – подытожил он.

США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако МИД Великобритании впоследствии подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, зато встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.