Британія підтверджує відданість миру в Україні на тлі переговорів у Лондоні

Велика Британія залишається "абсолютно відданою" досягненню "справедливого та тривалого миру в Україні".

Про це заявив речник прем’єр-міністра країни Кіра Стармера після того, як держсекретар США Марко Рубіо скасував свою участь у переговорах у Лондоні в середу, 23 квітня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

На запитання, чи розчарований Стармер таким рішенням Рубіо, офіційний речник глави уряду відповів, що 23 квітня "відбудуться змістовні технічні зустрічі між представниками Європи, США та України щодо того, як зупинити бойові дії та покласти край незаконному вторгненню Путіна".

Він зазначив, що міністр закордонних справ Девід Леммі "мав учора продуктивну телефонну розмову з Рубіо, під час якої той підтвердив, що США з нетерпінням чекають на змістовні та позитивні технічні зустрічі в Лондоні сьогодні".

"Як вам відомо, ми залишаємося абсолютно відданими справі досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, і ці переговори є важливою частиною цього процесу", – додав він.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.

Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців. Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.