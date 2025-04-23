Британия подтверждает приверженность миру в Украине на фоне переговоров в Лондоне
Великобритания остается "абсолютно преданной" достижению "справедливого и прочного мира в Украине".
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Кира Стармера после того, как госсекретарь США Марко Рубио отменил свое участие в переговорах в Лондоне в среду, 23 апреля, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".
На вопрос, разочарован ли Стармер таким решением Рубио, официальный представитель главы правительства ответил, что 23 апреля "состоятся содержательные технические встречи между представителями Европы, США и Украины относительно того, как остановить боевые действия и положить конец незаконному вторжению Путина".
Он отметил, что министр иностранных дел Дэвид Лэмми "провел вчера продуктивный телефонный разговор с Рубио, во время которого тот подтвердил, что США с нетерпением ждут содержательных и позитивных технических встреч в Лондоне сегодня".
"Как вам известно, мы остаемся абсолютно преданными делу достижения справедливого и прочного мира в Украине, и эти переговоры являются важной частью этого процесса", – добавил он.
Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.
Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников. В частности, Францию и Германию будут представлять дипломатические советники лидеров этих государств.
Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.