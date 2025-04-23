Франція: Європа вимагатиме поваги до територіальної цілісності України в будь-якій мирній угоді

У Франції заявили, що європейські країни вважають, що будь-яка мирна угода щодо припинення розв’язаної РФ війни має включати повагу до територіальної цілісності України.

Про це у коментарі агентству AFP заявили в канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар з’явився на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і Росії доведеться "віддати частину території, якою вони зараз володіють".

"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", – наголосили в офісі Макрона.

США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак згодом стало відомо, що зустрічі проходять на рівні високопосадовців.