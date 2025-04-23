Франция: Европа потребует уважения к территориальной целостности Украины в любом мирном договоре

Во Франции заявили, что европейские страны считают, что любое мирное соглашение о прекращении развязанной РФ войны должно включать уважение к территориальной целостности Украины.

Об этом в комментарии агентству AFP заявили в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий появился на фоне того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что и Украине, и России придется "отдать часть территории, которой они сейчас владеют".

"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", – отметили в офисе Макрона.

США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако впоследствии стало известно, что встречи проходят на уровне высокопоставленных чиновников.